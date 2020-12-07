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داليا داغر في ضروري نحكي: فيما لو سمع النواب كلمة الرئيس..

7
DECEMBER
2020
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الاسبوع الماضي انطلق القطار الأول على سكة حديد خط الحرير، من تركيا إلى الصين، مرورا بقارتين وبحرين و5 دول.

مشروع عجائبي، مستحيل، غير ممكن، تحول بغفلة إلى واقع، فيما الدول مشغولة بنفسها. ومعه ترتسم جغرافيا اقتصادية جديدة، وآفاق وفرص فيما لو.. فيما لو جربنا أقله ان نكون جزءًا من جغرافيا ما، في الشرق او في الغرب؛ لا يهم.. فيما لو وجدنا من يهتم فعلا ببناء شراكة اقتصادية ما، معنا. فيما لو سمع النواب كلمة الرئيس قبل يوم من الاستشارات وهو يحثهم على عدم تجربة المجرب مرة أخرى لان من لا يملك قرار نفسه لا يمكن تسليمه قرار حكومة وبلد وانقاذ ونهوض.

فها هي الدول، الصغيرة والكبيرة، تستفيد من الوقت الأميركي الضائع لتعزيز إمكانياتها وخياراتها، فيما نحن نراوح مكاننا في صالة الانتظار بينما ينهار كل شيء من حولنا. ولا شك أن أخطر ما ورد من أحداث هذا الاسبوع هي تلك الأمنية حيث تكثفت السرقات، فيما البحث عن بديل للدعم يجري ببطء وبرودة مستفزَين جدا. أما الحديث عن الحرب فتدحضه الحركة الدبلوماسية الفرنسية التي لا يمكن أن تواصل التحضير لزيارة ماكرون إذا كان ثمة من حرب تلوح في الأفق. مع العلم أن التوازنات العسكرية تجعل فكرة الحرب مستحيلة.

القطار الاقتصادي الصينيّ – التركيّ سبق قطار التفاهمات الأميركية – الإيرانية والأميركية – التركية المقبلة، وهو ما أدى إلى استعجال المصالحة الخليجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أما نحن فيصر البعض لدينا على النئي بنفسه عن أي مراجعات نقدية لتجربته فيتوقف بسرعة عن إضاعة المزيد من الوقت والفرص، ويستفيد من فترة السماح الشعبية الإضافية لينقذ هنا أيضاً ما يمكن إنقاذه. مع العلم أن الناس الذين يكتمون أوجاعهم، يعيشون أياماً لم يعرفوا مثلها من قبل؛ فرغم كل ما خبره جيلنا والجيل الذي سبقنا لم يكن الغلاء المعيشي كما هو اليوم، ولم نبلغ يوماً حد التفكير مرتين في شراء منقوشة أو عدم شراءئها.

ضيوف حلقة الليلة من ضروري نحكي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص وعضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله لنفتح ملف التدقيق الجنائي ومحاولات إحيائه، وملف مسؤولية حكومة تصريف الأعمال، مسار التشكيل، وسيناريوهات الوضع المعيشي في ظل تفاقم الأزمات، واحتمال رفع الدعم عن المواد الأساسية.

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