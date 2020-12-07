وزارة الصحة: 9 حالات ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة في بيان ، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3/12/2020 و5/12/2020 و6/12/2020، أظهرت النتائج وجود تسع (9) حالات إيجابية.
وجاءت نتائج 3/12/2020 كالتالي:
رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).
وجاءت نتائج 5/12/2020 كالتالي:
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).
وجاءت نتائج 6/12/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)".