"الجديد": بعد رفع الدعم... هذا هو مصير الخبز والمازوت

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كشفت معلومات "الجديد" عن اجتماع السراي أنه تبيّن للوزراء ان لبنان يستورد مازوت بمليار ومئة مليون دولار سنوياً اما البنزين فيكلف الدولة ٨٠٠ مليوناً.

وأضافت المعلومات أن لا توجهات للمس بالرغيف اما المازوت فسوف يبقى مدعوماً في فصل الشتاء.

وأشارت مصادر السرايا الحكومية أن مهمة حكومة تصريف الاعمال بخصوص الدعم هي ايجاد آلية لاطالة أمد المبلغ المتبقي فوق الاحتياط والبالغ نحو 800 مليون دولار حتى يصل هذا الدعم الى العائلات المحتاجة.

وشددت المصادر أن حكومة تصريف الاعمال ترفض المس بالاحتياطي في مصرف لبنان لان هذا الاحتياطي هو ملك الناس والمودعين.