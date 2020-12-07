إجتماع ثُلاثي في الناقورة برئاسة قائد "اليونيفل"

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، البيان الآتي جاء فيه أنه وبتاريخ7 / 12 / 2020 ، عُقد اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.



وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، وأعاد الجانب اللبناني التأكيد التزامه بالقرارات الأممية وبخاصة القرار 1701 ومندرجاته.



كما شدّد على ضرورة انسحاب العدوّ الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها, المناطق المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، وبقعة B1 المحتلة. وأعاد أيضاً التأكيد على ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوةً بباقي المناطق المحتلة المذكورة.



وتابع البيان تجديد الجانب اللبناني طلبه عبر اليونيفل تسلم خرائط عن التحصينات التي كان قد أقامها العدو الإسرائيلي إبان الاحتلال، بحيث عثر الجيش اللبناني واليونيفل على إحداها بتاريخ 24 / 4 / 2020 في خراج بلدة العباسية قبالة الغجر، وأدان استمرار الخروقات المعادية للسيادة اللبنانية.