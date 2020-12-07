ابي رميا عرض مع وزير الصحة شؤونا طبية

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، واطلع منه على مدى انتشار فيروس "كورونا" في لبنان، وتباحثا في الاجراءات المتخذة في قضاء جبيل لناحية جهوزية مستشفيات المنطقة وأماكن الحجر الصحي، ومتابعة حالات المصابين والمخالطين.



وتم تأكيد "ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، خصوصا في خلال فترة الاعياد"، والتطرق الى "وضع مستشفى قرطبا الحكومي والأعمال القائمة لتجهيزه بعد تأمين المساهمة المالية من قبل وزارة الصحة"، وتم تناول "موضوع رفع الدعم المطروح على صعيد الادوية وخطة الترشيد، ليستطيع المواطن الحصول على حقوقه في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة".