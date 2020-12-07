عدد حالات كورونا في السجون

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

تم تشخيص 585 حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء 1807 فحوصات (PCR) للنزلاء، وان جميع الحالات في نظارة قصر عدل بيروت تماثلت للشفاء. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى 570 حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.

– في سجن البترون، ان جميع السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم 21، تماثلوا للشفاء.

– في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص 8 حالات ايجابية.



– في نظارة مخفر الرفيد وفي سجن نساء بعبدا، تبين وجود حالة ايجابية واحدة في كل منهما.

– في سجن جبيل، وبعد اجراء فحوصات (PCR) تبين وجود 5 حالات ايجابية.

– في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم 237 فقد تماثلوا للشفاء.

– في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالة إيجابية واحدة، فيما شُفيت7 حالات.

– أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ 24 ساعة المنصرمة- وتبيّن وجود 5 حالات إيجابية.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.