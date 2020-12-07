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تعاون مالي بين لبنان وألمانيا بقيمة مئة مليون يورو

7
DECEMBER
2020
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وقع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة على اتفاقيتين للتعاون المالي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة بسفيرها في لبنان أندرياس كيندل، ويبلغ مجموعها مئة مليون يورو، تخصص مباشرة من الحكومة الألمانية للبنان للقيام بإصلاحات طارئة في البنى التحتية بالإضافة إلى مساعدة لبنان لمواجهة جائحة كورونا.


وتمنى وهبه أن تفتح هاتان الاتقاقيتان الأبواب أمام المؤسسات المالية لتقديم مساعدات في المستقبل للبنان يكون بأمس الحاجة إليها.

وشكر الوزير وهبه عبرالسفير كيندال الحكومة الألمانية على المساعدات.


وتخصص هذه الأموال لدعم عدد من البرامج التي تتسم بطابع الأولوية، كبناء مدارس، وبرامج مياه وصرف صحي.


وكان قد سبق لوزير الخارجية والمغتربين أن وقع اتفايتين أخريين مع الجانب الألماني خلال شهر تشرين الثاني الماضي تتضمن بدورها مساعدات عينية ونقدية للبنان لتنفيذ عدد آخر من المشاريع التنموية وستخصص لدعم مشاريع منها تحسين نوعية التعليم المهني وجاذبيته في لبنان، تعزيز إدارة موارد المياه، دعم التوظيف في لبنان و تنمية المناطق الحضرية في شمال لبنان.

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