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أمطار غزيرة وثلوج.. هكذا سيكون الطقس

7
DECEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى حدود ال 60 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى ماطر اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء ليعود فيستقر اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء .
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل. فيما معدل المتساقطات لهذا الشهر هو 164 ملم في بيروت .

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الامطار الخفيفة، كما تنشط الرياح أحيانا .

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى حدود ال 60 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة و احتمال هطول امطار محلية خفيفة حتى فترة بعد الظهر حيث يبدأ الطقس بالتحسن و الاستقرار.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة ليلا.

الحرارة على الساحل من 13الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى17 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.

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