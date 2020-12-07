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وزير الاقتصاد أطلق نسخة محدّثة عن التطبيق الالكتروني لخدمة حماية المستهلك

7
DECEMBER
2020
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أطلق وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه نسخة محدّثة عن التطبيق الالكتروني على الهاتف الخليوي لخدمة حماية المستهلك في لبنان تحت مسمّى Consumer Protection Lebanon على منصتي التطبيقات Google Play و Apple App Store، وذلك بالتعاون مع شركة أوريسكو التي قامت بتطوير وبرمجة التطبيق بشكل مجّاني بالكامل وسوف تواصل تطويره وصيانته والتكفل بتكاليفه لمدّة سنتين قابلة للتجديد.


واعتبر نعمه أن أهمية مطالبة المستهلك بحقوقه هي لحمايته من ممارسات الغش التجاري ومحاربة البضائع المقلدة والمزورة والاحتكار والإعلانات المضللة والخادعة، اذ يُمَكّن هذا التطبيق المستهلك من القيام بتقديم شكواه بخصوص أي منتج أو خدمة موجودة في السوق اللبناني من خلال إرفاق شكواه بالصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات ومن ثم متابعة هذه الشكوى مع مديرية حماية المستهلك مباشرة، مما يسهل دورها الرقابي على الاسواق وتنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك والتثبت من نوعية وأسعار وسلامة الخدمات والسلع، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.


وبالإضافة، يتمكن المستهلك من خلال هذا التطبيق الاطلاع على القرارات والتوجيهات التوعوية المنشورة، والإطلاع على الندوات والدورات التدريبية المقترحة من قبل المديرية بشكل دوري. أما الشق الآخر المتعلق بالتاجر ومقدم الخدمة يمكّنه الإطلاع على القرارات والتوجيهات الجديدة المتخذة من قبل الوزارة والإطلاع على الدورات التدريبية المقترحة من قبل المديرية حسب القطاع الذي ينتمي اليه.

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