بالفيديو والصور - مع اقتراب عيد الميلاد المجيد مبادرة انسانية من السيد جو العبسي

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بظل حلول أجواء عيد الميلاد المجيد، تكثر المبادرات الانسانية ومن أول المبادرين كالعادة رجل الاعمال الانسانية السيد جو العبسي ابن زحلة عروسة البقاع.

تميّز بصغر سنه واهتمامه بالاطفال الايتام والعائلات المحتاجة بالاخص المسنين. تعلقه في جده المرحوم رجل الاعمال نقولا العبسي كان السبب في اقتداءه المثل.

الوجهة هذه المرة كانت منطقة المنصورية، جمعية village of peace and love، وزع الهدايا السيد جو للاطفال والتقط الصور معهم ومع المسؤولة السيدة نورما.

ليست هذه المرة الاولى التي يساعد فيها السيد العبسي هذه الجمعية فقد سبق أن ساهم بدفع ايجارات البيوت فضلاً عن تقديم الادوية والمال لعدّة عمليات جراحية للمسنين في الجمعية.

لكل من يريد المساهمة في التبرع للجمعية الاتصال على 70041735 لمزيد من التفاصيل.

يذكر أن كافة المساعدات التي تقدم تذهب مباشرة للجمعية بطريقة شفافة.