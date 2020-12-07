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كلودين عون تطالب باعتذار من الـLBCI : لن أقبل إلا بالحقيقة

ردا على تقرير لـLBCI غردت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون عبر حسابها على تويتر: " أحبائي، إن الراي العام يعلم علم اليقين ما انا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من الـLBCI الإعتذار في نشرتها الإخبارية المسائية".

وأكدت أنه في في حال إرتأت الـLBCI عدم الإعتذار، ستذهب حتماً للقضاء اللبناني، وعندها ستتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة الجلسات العلنية لتبيان الحقيقة.

ورأت عون أن هنالك من حرض وبأجندة سياسية ومن أقرب المقربين، معتبرة أنه بات يعلم أنها تعلم، وأكدت أنها لن تقبل إلا بالحقيقة وبإسم الشعب اللبناني.