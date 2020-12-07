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عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 كانون الأول 2020

7
DECEMBER
2020
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 الأخبار: قطر تعود إلى حضن العائلة: اتحاد خليجي لمواجهة إيران

الحريري يصحو على وقع «المبادرة الأوروبية»
سلامة يصوّب على الدعم ليصيب الاستيراد: تخفيض ميزان المدفوعات أولويّة

 

 

 


الديار: قرار رفع الدعم عن السلع أُتخذ .. والترشيق واجهة لتجميل التداعيات الكارثية
التشبث الداخلي والضغوطات الخارجية تُنبىء بتأخير تشكيل الحكومة إلى 2021
ما علاقة تفعيل عمل المجلس الأعلى للدفاع بتسارع وتيرة فتح ملفات الفساد؟

 

 

 

نداء الوطن: ماكرون إلى بيروت متسلّحاً بمبادرة "أوروبية": مشكلتكم لم تعد معي
الحريري في بعبدا اليوم... وعون "منفتح على الحلول"!

 

 

 

 

النهار: الأزمة المفتوحة تنذر بانهيار ما بين الحكومتين

 

 

 

 

اللواء: «لغم الدعم» ينفجر أم يعّجل الحكومة؟
الحريري إلى بعبدا مع «تشكيلة متوازنة».. وجنبلاط يتهم العهد بالكيدية.. وماكرون إلى بيروت بعد أسبوعين

 

 

 


البناء: 40 يوماً مع ترامب هبّة باردة وهبّة ساخنة.. والخطر الأبرز هو العمليّات الأمنيّة
الحريري في بعبدا بهيكل غير كامل للحكومة لملء الوقت الضائع / دياب وسلامة لخطة ترشيد الدعم وتمويلها لستة شهور بمليار دولار

 

 

 

 

الجمهورية: خرق محتمل يتزامن وزيارة ماكرون

 

 

 

 

the daily star: Hariri to present Cabinet lineup to Aoun Monday

 

 

 


l'orient le jour: Sissi-Macron : la realpolitik au détriment des droits de l’homme

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