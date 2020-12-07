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أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 كانون الأول 2020

7
DECEMBER
2020
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  نداء الوطن: خفايا

ينقل مقرّبون من حاكم المصرف المركزي أنه يبدو متوتراً وقلقاً جداً في الآونة الأخيرة إلى درجة أنه "بات يدخّن يومياً أكثر من 7 سيجار".

 

عُلم أن وزير الصحة تبلّغ من دوائر السراي الحكومي رفضاً قاطعاً للعودة إلى خيار الإقفال "لا بشكل عام أو جزئي" في مواجهة "كورونا".

 

تردّد أنّ مسؤولين في حزب فاعل تلقوا اتصالات عدة في الآونة الأخيرة تستفسر عن مدى جدية الأنباء التي تحدثت عن تراجع صحة مرجعية سياسية وروحية إقليمية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
قدرت كمية الليرات اللبنانية التي طبعت منذ قرابة الشهر، بما يتجاوز الـ23 طناً موزعة بين فئة الـ100 ألف التي كشف شكلها الجديد المصرف، و50 ألفاً من الشكل المعروف حالياً.


غمز
تواجه العلاقة بين قطبين سياسيَّين «نقزة» دائمة، لم تفلح المساعي في ردم الهوة، الناشئة عنها.


لغز
لم تبدِ جهة نافذة ارتياحاً لحملة، يمكن أن تنال، ولو تلميحاً من مسؤول بارز، من قبل نائب حليف!

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لفتت مصادر أمنية إلى ترويج مراجع سياسية وروحية لرواية حول ظروف مقتل عميد متقاعد في الجمارك مخالفة للرواية التي تتمسّك بها الأجهزة الأمنية والقضائية وسط تساؤلات عن خلفية الإصرار على ربط الأمر بتحقيقات تفجير مرفأ بيروت.

 

 

كواليس

قالت مصادر أمنية إن تراجع فرص الضربات العسكرية في المنطقة وصعوبة الرهان على عمليات أمنية كبرى تغير المعادلات أو تفتح مسارات جديدة فإن الانسداد السياسي الإقليمي يجد في لبنان خاصرة رخوة. وهذا سبب التحذيرات الدائمة من أحداث أمنيّة.

 

 

 


الجمهورية: أسرار

سيدة للتوزير وتهمة اختلاس؟
عُلم أن من بين الأسماء المطروحة للتوزير سيدة تواجه تهمة اختلاس في مؤتمر دولي.

 


الإنتخابات الطالبية والتأجيل..
إعتبرت أوساط مراقبة أن نتائج الإنتخابات الطالبية في عدد من الجامعات قد تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي في العام ٢٠٢٢.

 

للتحقيق في برامج الدعم!

دعا مرجع موثوق الى التحقيق في برامج الدعم التي أجريت الى اليوم وكيفية توزيعها على التجار المحظوظين والمحسوبين على المراجع.

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