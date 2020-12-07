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الديار: تبرز إلى الواجهة مُعطيات أوروبية تُعدّل في المعادلة السياسية أولها الموقف البريطاني المُستجدّ وثانيها زيارة ماكرون إلى بيروت في الأسبوع الثالث من هذا الشهر مُتسلّحًا بدعم أوروبي. هذه المُعطيات مع صــمت روسي فسّره البعض على أنه دعم لبعض القوى السياسية في مواجهة السياسة الأميركية، يجعل من المـلف الحكومي عقدة لا يُمكن حلّها إلا بتقاطع مصالح هذه الدول.

في المقابل يرى بعض المراقبين أن الصراع الحقيقي هو صراع داخلي ذلك أن الحكومة التي ستتشكّل ستبقى حتى نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون. وبالتالي فإن الفراغ الرئاسي الذي سيحصل (كما العادة) سيجعل من هذه الحكومة هي التي ستحكم خلال فترة الفراغ، من هنا التمسّك ببعض الوزارات وتسمية الوزراء.