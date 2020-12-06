رواية اخرى عن مريم سيف .. من حول الخلاف العائلي إلى قضية حريات؟

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كتب الصحفي في “الأخبار” حسن عليق تفاصيل إضافية عن قضية المواطنة مريم سيف التي تحولت مشاكلها العائلية إلى قضية رأي عام بسبب إدخال السياسة إلى الملف.

وجاء في منشور على صفحته في فايسبوك :

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” اللي عم يصير بقصة الصبية اللي اسمها مريم سيف (الدين)، بيمثل نموذج عن غالبية القضايا الاعلامية المثارة ضد الحزب (غالبية، مش كل). قدرت مريم تحوّل مشكل عائلي لقضية حريات واعتداء من فريق عليها، يلي هو الحزب. بينما الموضوع هو خلاف بقلب العيلة، عمرو سنين (في شكوى مرفوعة بين الطرفين سنة 2014). والخلاف سببه الإرث. «مختلفين عالورتة». آخر جولة خبيط راح فيها عالمخفر أفراد من طرفي النزاع، وآثار الضرب عأفراد من الفريقين. يعني في تضارب. في خلاف. في نزاع. ومريم رفضت تسلّم الدرك تسجيلات كاميرات المراقبة اللي بتفرجي المشكل اللي صار، واضطر القضاء يعطي امر للدرك بإنو تنجاب هالتسجيلات من البيت، مش تتسلّم تسليم. تنجاب بأمر قضائي. لكن المفاجأة انو جهاز التسجيل تسلّم فاضي، ممحي!

خلاصة الموضوع، انو في شي مبلّش من سنين، ومكتوب عنو بوسائل الاعلام من سنين. في مشكل عائلي، وكل فترة بيتجدد. لكن مريم نجحت بإنها تحوّلو لقضية ضد الحزب. وجيش المطبّلين، وغالبيتهم من الصحافيين (السّلعدي)، سايق بالموضوع انو الحزب هاجم على مريم سيف، يلي ما حدا منتبه للشي اللي عم تكتبو، ليقمعها بسبب مقالاتها (يلي ما حدا منتبهلها). وما حدا كلّف خاطرو يسأل شو القصة، وليش هيك صاير. لك قصة ورتة يا حبيبي قصة ورتة.

هالمقطع مثلا، منشور عن القصة، بجريدة «النهار» بسنة 2014:

«سبب الخلاف: الإرث

جد فاطمة لناحية والدتها مريض، يعاني من سرطان في الدماغ، ووحدها والدة فاطمة بين إخوتها وأخواتها السبع تهتمّ وتعتني به، ما دفع الجدّ إلى كتب منزله وسيّارته باسمها، وأعطاء وكالة للخال بأملاكه الباقية ليوزّعها على إخوته وأخواته، وتقول فاطمة: “الإرث هو سبب المشكلة، فخالي يريد كلّ الأملاك له، لم يقسم التركة على إخوته وأخواته، بل يريد الاستيلاء على المنزل والسيّارة حتى، ويهدف من خلال أفعاله إجبار والدتي على التخلّي عمّا أعطاها إياه والدها”.»

(انتهى الاقتباس – اللينك في التعليق الاول)

المشكل مشكل عائلي. بدك تتضامن مع مريم وتدعمها، انت حر. مش بس حر، واجبك تساعدها إذا فعلاً معتدى عليها، بصفتها معتدى عليها. مش تحوّل الموضوع، كذباً، لقضية حريات واكل هوا، وهدفك الوحيد هو الافتراء على الحزب يلي ما حدا فيه منتبه للمقالات والتحقيقات والتقارير العظيمة يلي عم تحكوا عنه “.







الضاد برس