living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رواية اخرى عن مريم سيف .. من حول الخلاف العائلي إلى قضية حريات؟

6
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الصحفي في “الأخبار” حسن عليق تفاصيل إضافية عن قضية المواطنة مريم سيف التي تحولت مشاكلها العائلية إلى قضية رأي عام بسبب إدخال السياسة إلى الملف.
وجاء في منشور على صفحته في فايسبوك :

” اللي عم يصير بقصة الصبية اللي اسمها مريم سيف (الدين)، بيمثل نموذج عن غالبية القضايا الاعلامية المثارة ضد الحزب (غالبية، مش كل). قدرت مريم تحوّل مشكل عائلي لقضية حريات واعتداء من فريق عليها، يلي هو الحزب. بينما الموضوع هو خلاف بقلب العيلة، عمرو سنين (في شكوى مرفوعة بين الطرفين سنة 2014). والخلاف سببه الإرث. «مختلفين عالورتة». آخر جولة خبيط راح فيها عالمخفر أفراد من طرفي النزاع، وآثار الضرب عأفراد من الفريقين. يعني في تضارب. في خلاف. في نزاع. ومريم رفضت تسلّم الدرك تسجيلات كاميرات المراقبة اللي بتفرجي المشكل اللي صار، واضطر القضاء يعطي امر للدرك بإنو تنجاب هالتسجيلات من البيت، مش تتسلّم تسليم. تنجاب بأمر قضائي. لكن المفاجأة انو جهاز التسجيل تسلّم فاضي، ممحي!
خلاصة الموضوع، انو في شي مبلّش من سنين، ومكتوب عنو بوسائل الاعلام من سنين. في مشكل عائلي، وكل فترة بيتجدد. لكن مريم نجحت بإنها تحوّلو لقضية ضد الحزب. وجيش المطبّلين، وغالبيتهم من الصحافيين (السّلعدي)، سايق بالموضوع انو الحزب هاجم على مريم سيف، يلي ما حدا منتبه للشي اللي عم تكتبو، ليقمعها بسبب مقالاتها (يلي ما حدا منتبهلها). وما حدا كلّف خاطرو يسأل شو القصة، وليش هيك صاير. لك قصة ورتة يا حبيبي قصة ورتة.

هالمقطع مثلا، منشور عن القصة، بجريدة «النهار» بسنة 2014:
«سبب الخلاف: الإرث
جد فاطمة لناحية والدتها مريض، يعاني من سرطان في الدماغ، ووحدها والدة فاطمة بين إخوتها وأخواتها السبع تهتمّ وتعتني به، ما دفع الجدّ إلى كتب منزله وسيّارته باسمها، وأعطاء وكالة للخال بأملاكه الباقية ليوزّعها على إخوته وأخواته، وتقول فاطمة: “الإرث هو سبب المشكلة، فخالي يريد كلّ الأملاك له، لم يقسم التركة على إخوته وأخواته، بل يريد الاستيلاء على المنزل والسيّارة حتى، ويهدف من خلال أفعاله إجبار والدتي على التخلّي عمّا أعطاها إياه والدها”.»

(انتهى الاقتباس – اللينك في التعليق الاول)

المشكل مشكل عائلي. بدك تتضامن مع مريم وتدعمها، انت حر. مش بس حر، واجبك تساعدها إذا فعلاً معتدى عليها، بصفتها معتدى عليها. مش تحوّل الموضوع، كذباً، لقضية حريات واكل هوا، وهدفك الوحيد هو الافتراء على الحزب يلي ما حدا فيه منتبه للمقالات والتحقيقات والتقارير العظيمة يلي عم تحكوا عنه “.


الضاد برس 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout