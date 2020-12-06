كورونا لبنان - آخر المستجدات من مستشفى الحريري!

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 37 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 270.
- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 758.
- عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.
- حالات وفاة: 1.