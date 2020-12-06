كورونا لبنان - آخر المستجدات من مستشفى الحريري!

A + A -

أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 37 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 270.

- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 758.

- عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.

- حالات وفاة: 1.