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درغام: على المصرف المركزي الاسراع بإقرار دعم بذار البطاطا

6
DECEMBER
2020
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مع بداية موسم زراعة البطاطا، والتي تعد مصدر عيش العديد من العائلات في عكار، طالب النائب أسعد درغام مصرف لبنان "الاسراع في إقرار دعم مزارعي البطاطا على سعر 3900 ليرة لتمكينهم من شراء البذار بسعر مدعوم، خصوصا أن وزارة الزراعة أعطت إذن لعدد من المستوردين باستراد كميات من البذار الأجنبي، التي بات بعضها في السوق".


وأضاف درغام: ان سعر الطن يتراوح ما بين 500 الى 600 دولار، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة يعجز المزارعون عن دفع مبلغ 4 ملايين الى 5 ملايين ليرة كثمن للبذار، لذلك على مصرف لبنان الاسراع بإقرار الدعم على سعر 3900 ليرة، كي لا يضطر المزارع الى الشراء بسعر السوق السوداء، خصوصا أن التجار قاموا بوضع وديعة لدى المصرف المركزي".


وتابع: "نناشد المزارعين التحلي بالوعي وعدم التوقيع على كميات أكثر من تلك التي تم إستلامها، كي لا يسمحوا لاحقا للتجار ببيع كميات من البذار في السوق السوداء، كاشفا الى أن الكلفة المرتفعة للزراعة سيتحمل تبعاتها المواطن، لذلك على المزارع التعاون التعامل بشفافية كي يضمن لاحقا تصريف إنتاجه".

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