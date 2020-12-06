إلى والدي في السادسة والتسعين من عمره (بقلم جورج عبيد)

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يا أبي،

ستّ وتسعون سنة تتسربلها والعمر عندك الحياة. كما ذقتك في طفولتي أراك الآن في كهولتي فوق العمر والشيخوخة، تعاند بالإيمان الطاحونة ولا تأبى لضجيجها، فالترابية عندك ناهدة وأنت منها متحرّر لأنك منذ الابتداء وليد النور، والكلمة وجهها.

وصفوك على مدى السنوات مربيًّا للأجيال. أجيالك كانوا ذاتك المنتشرة هنا وثمّة. وما هي محصورة في مدى واحد. فأنت مديد فلسطين منذ بداءة جرحها، وكان أهلها يرونك قدوة في حيفا ويافا، وفي سوريا وأنت ابنها عانقت الشهباء حلب بالكلمة فانتمت اجيالها إلى تعاليمك، وكنت مرشدًا من هناك لأكابر القوم تسكب عليهم فكرك وتقودهم إلى الحقّ في لحظات كانت حبلى بتطورات دراماتيكية، ورحت بعد ذلك، إلى إذاعة الشرق الأدنى تتكلّم على الذات تشرح لهم الجذور تعلو بهم أدبيًّا إلى حيث يفترض أن يكونوا ولم يكونوا، محاربًا بأحاديثك الصنميات الرجعية ومن دون أن تحدّد ذاتك في تصانيف إيديولوجيّة، ولمّا شعرت في لندن وقبرص أن ثمّة من يحاول إملاء التوجيهات عليك ليكون حدبثك موجّهًا أعلنت رفضك وقرّرت أن تخرج من أي إملاء وتوجيه احترامًا لذاتك ولتاريخك.

عدت إلى التدريس وأخذك الهوى والعشق إلى لبنان فأثمرنا العشق، وجعلك بعد تحوّل جذريّ في حياتك متماهيًا مع شبابه من الكليّة اللبنانية في سوق الغرب إلى المعونة الدائمة في فرن الشباك إلى أن ساتقريت في مدرسة الفرير في الجميزة ومن ثم في عين سعادة.

آلمك جحود كثيرين، ولم تكترث لهم لأنك علوت عليهم بالمحبّة. وأفرحك إخلاص آخرين لك، وبعضهم قد أمست بينك وبينهم مسافات زمنيّة هائلة.

كنت تفرح بالوفاء. وأخبرتني بحسرة عن شخصيّة رأيت فيها النبل كلّه، كان صاحبها تلميذًا درس على يديك، كان اسمه أندره شعيب. أخبرتني عن نجاحه الدائم في صفّك لدرجة أن العلامة التي كان ينالها وهي 18/20 أدب عربي أخذها في امتحانات البكالوريا. أندره الذي احتسبته كولد من ولديك، تخرّج بالعلوم المالية والاقتصادية من جامعة هارفارد في بوسطن وحلّق. ولمّا عاد، سأل عنك في المون لا سال، وأتى ليقول لك يا أستاذي الحبيب، أن آت لأشكرك لأنك لك الفضل الكبير في نجاحي. أنا ألان أعمل في مصرف لبنان، وجميلك عليّ كبير. كنت فرحًا به وانطلقت معه بصداقة عميقة، إلى أن أتيت يومًا إلى البيت شاحب الوجه حزينًا والدموع تنهمر من عينيك وقلت لنا خطفوا أندره ولا نعرف أين هو... ومنذ لك الوقت أدركت بأن لبنان متدحرج إلى الهاوية.

لم ترد يومًا أن تكشف عن نفسك. فضلت أن تبقى ذلك الجنديّ المجهول الخفر. شخصيات كبار عرفوك على بلوريتك فطلبوا مشورتك، وقد رأت واقعنا بأنّه صعب، وخشيت من وقت يتزلزل فيه الواقع المسيحيّ في لبنان فيتزلزل لبنان معه والمشرق برمته. أخافتك إسرائيل بوحشيتها وقرأت غير مرّة بأنّ لبنان على وجه التحديد لن يرتاح البتّة طالما هي موجودة بغيّها، وسمعناك تقول بأنّ المجتمع التعدديّ والفريد في لبنان النقيض المطلق للمجتمع الإسرائيليّ الآحاديّ، وقدكررت غير مرّة ما كان يقوله صديق العائلة كما وصفته الزعيم فارس الخوري، قضيّة فلسطين لا تحلّ إلاّ في سهولها وروابيها وجبالها وسواحلها، قضيّة فلسطين تحلّ من فلسطين وفيها وليس خارجها.

وعيت يا أبي في هذه الدنيا ومنزلك الذي أسسته على التزاوج المتين بين المعرفة والمحبة، انفتح على حضارات بهيّة، وكنت محجّة لأدباء وشعراء، كان سعيد عقل الأقرب إلى قلبك وعقلك، وإن خالفته في الكثير من توجهاته القوميّة والإيديولوجية. متعة سعيد كانت أن يأتي إلى البيت ويسمعك أجمل قصائده، وكنا نتحلّق حوله ويزورنا بمعيته الحبيبان فؤاد الترك رحمه الله وجورج شكور وأمين زيدان أطال الله بعمرهما. كنت مشدودًا إلى صديق عمرك المطران جورج خضر، وبعض من مسرى الطفولة قضيتماها في طرابلس. ولمّا كبرتُ وجدت نفسي أمم هالة تشبهك كثيرًا، وكان البيت يطرب لحضوره في سهر طويل مع كوكبة راقية من الحضور، وفي صفة عائلية، كنا نرى أنفسنا معك ومعه مشدودين إلى بهاء أنقى بكثير من هذه الدنيا، وأصررت على القول دائمًا ليس من لغة أرقى من لغة جورج خضر إنهما واحد.

ولن أنسى استقبالاتك لأصدقاء كبار من أمثال الرئيس سليم الحصّ الوزير السابق فؤاد بطرس العملاق غسان تويني السفير بطرس ديب المرحوم بيار حلو والدكتور بيار دكاش الكاتب رفيق خوري الصحافيّ العريق فؤاد دعبول وقد رأيت بابنه وصديق عمري كابي واحدًا منّا وكنت تشجعّه على أن يبقى يمطر شعرًا.

وماذا أقول بعد؟ وأنا مشدود إليك نطقني اللحم والدم فيك، ولكنّ الروح أبلغ وأفضح كلامًا من أي كلام آخر. كان همّك أن تجاهد حتى تعلو عائلتك ويكتمل بهاؤها بالنجاح. لم تتكّل على إرث عائليّ عريق، نشأت عليه منذ طفوليتك، أخذت منه الجوهر الإنسانيّ والروحيّ النقيّ، وكنت أراك في لحظات طفولتي تحني هامتك أمام كبار من عائلتنا عنوانًا للاحترام والمهابة. أمور كثيرة يا أبي فقدناها في مدانا وعالمنا مع سقوط القيم الرهيب.

يا أبي أتذكّرك تروي لنا ما كان والدك الراحل وهو جدّي جورج، يفعله ليلة الميلاد، حيث يجمع إخوته وأولاده على مائدة العشاء، ويقرأ لهم فصلاً من العظة على الجبل عند إنجيل متّى، وحين يصل إلى فصل التطويبات كان يدمع حتى الإجهاش بالبكاء، شدّه الفقراء في تلك اللحظات واحتسبهم متماهين بالرب يسوع، ورآهم وجهه المضيء. ورأيتك قبل النوم، تتلو الصلاة الربيّة، وتنهي صلاتك بسورة الفاتحة. وحين سألتك لماذا تصرّ على الدمج بين الصلاة والسورة، أجبتني أبانا الذي في السماوات هو عينه الرحمن الرحيم، إنه ذروة الرحمة، وأنا أصلي له بهذه الصفة وزلا تعنيني بقية الصفات. ويعنيني بأنّ يسوع هو الرحمة الكاملة، وكما قال سعيد عقل إنّه السعة الكبرى المترئف على العالم بصلاحه وجوده.

فتحت دارك للجميع وكانت والدتي جمال رحمها الله تفني ذاتها، مثلك، ما بين التربية كمربية صالحة، وأمّ رؤوم راحمة، وسيّدة فاضلة، فتحت قلبها للجميع، وأخي الراحل فادي كان الوجه الأجمل، كان يحمل ضيوف البيت في قلبه وعقله ويخدمهم بحبّ متفان، وما أجمله مهندسًا مخترعًا ومبدعًا لم يعط العمر الكافي لإتمام مسيرته.

ومع كلّ المحن التي واجهتها يا أبي صمدت وعلوت بأخلاقك السامية ومحبتك المتفانية. وفي شيخوختك المباركة، والشباب المنساب والمحتدم في دمك لا يزال يفتك بها ويفتّتها، وأنت تأبى الاتكال على أحد منا، وتظهر لنا قدرتك على تدبير أمورك كأفضل وجه، ونحن، تأليًا، نقبل إليك لتبقى بركتك دائمة على هذا البيت. اليوم تبلغ السادسة والتسعين ويكرمك الله تعالى بحفيدك وبنا، بل يكرمنا بأننا نعيش في كنفنك، فيما تذكر معك من سبقونا إلى فوق ويمهدون لنا بشفاعاتهم طريقًا صالحًا. إليك يا حبيب أجيء بكلماتي وهي باقة أزهاري، تشاركني بها زوجتي وحفيدك فادي، لنقول لك بأنّ لا تزال شيخ شباب ونحن نحبك من كل قلوبنا، ونرجو لك العمر المديد بشفاعة القديس نيقولاوس الذي نقيم له ذكرى طيبة، ونرفع الدعاء كاملاً لتبقى يا والدي الحبيب وجهًا من نور.