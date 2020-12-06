٢١ اصابة جديدة بكورونا في هذه المنطقة!

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أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 21 حالة إيجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا 5، مجدليا 3، أرده 4، كفرحاتا 1، كفردلاقوس 5، حريقس 1، كفرياشيت 1، مزيارة 1.



وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، و تحت طائلة المسؤولية".



وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".