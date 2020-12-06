مخزومي: ما حصل في الجلسة النيابية حول التدقيق الجنائي أكبر مسرحية

A + A -

اعتبر النائب فؤاد مخزومي في حديث اذاعي أن ما حصل في الجلسة النيابية حول التدقيق الجنائي أكبر مسرحية ولم يصدر المجلس قراراً بل توصية، ويجب البدء بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان.

وقال: نعم هنالك قضاة نزيهون لكن قضاءنا مسيّس، ولا نية عند أغلبية القوى السياسية بالقيام بالتدقيق الجنائي وخوفي الأكبر من طمس الحقائق، وهنالك نوع من الاستهزاء بمجلس النواب من قبل السلطة التنفيذية.. والسبب هو أن معظم القوى الكبرى ممثلة في الحكومة.

وأضاف: دورنا في مجلس النواب هو الرقابة والمحاسبة وعلينا أن نسقط أي حكومة لا يمكنها القيام بمهامها. رياض سلامة يعتبر نفسه الحاكم بأمر الله، وقد اتخذ القرار حول دعم المواد الأساسية منفرداً.