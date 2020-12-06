living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتاج مصفاة حمص إلى مليوني ليتر مازوت ومثلها من البنزين سنوياً

6
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: كشف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الطاقة الإنتاجية لمصفاة حمص ارتفعت إلى مليوني ليتر من المازوت بعدما كانت تنتج مليون ليتر سنوياً بعد عمليات الصيانة وتحسين الإنتاج، وخلال شهرين سترتفع إلى مليوني لتر من البنزين وحالياً تنتج مليون ليتر من هذه المادة، معتبراً أن ذلك سيسهم في تأمين المتطلبات في ظل الاحتياجات المتنامية والمتزايدة لهذه المشتقات النفطية.

 

ورداً على سؤال «الوطن» حول تخوف المواطنين من عدم حصولهم على مخصصاتهم من مازوت التدفئة على هامش جولته في المصفاة يوم أمس أكد عرنوس أن مازوت التدفئة والنقل والزراعة لم ولن يطرأ عليه أي زيادة حالياً، ولن يتم رفع سعره في الفترة القادمة على الإطلاق، لافتاً إلى أنه يتم إرسال ما بين 90 إلى 95 بالمئة من احتياجات المحافظات من المازوت على أشكال متعددة منها للنقل والزراعة والتدفئة.


عرنوس أشار إلى أنه يتم السعي بكل الوسائل لزيادة كميات المشتقات النفطية وتأمين الاحتياجات وأن كل مواطن سيحصل على حقه من هذه المشتقات، لافتاً إلى أنه تم طرح هذا العام ليكون عاماً لزراعة القمح وتم إعطاء القطاع الزراعي الأولوية في توزيع المشتقات النفطية وتم الإيعاز للمحافظين لإعطاء هذا الشق خلال شهر تشرين الثاني ونصف شهر كانون الأول الأولوية في عملية التوزيع بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.


ونوّه عرنوس إلى أن أعمال صيانة المصفاة تمت بأيدٍ وخبرات وطنية، مضيفاً: بالرغم من الحصار والضغط الاقتصادي في تأمين قطع التبديل لتشغيل هذه المنشأة استطاع عمالها بكفاءة عالية تجهيزها ووضعها بالخدمة، مؤكداً وجود برنامج في وزارة النفط للعمل للوصول إلى أعلى إنتاجية سواء في مصفاة حمص أو مصفاة بانياس، ومؤكداً أن أعمال الصيانة والتأهيل ستستمر حتى تعود جميع وحدات التقطير إلى وضعها الطبيعي.


وخلال اجتماعه مع المديرين المعنيين بالمصفاة بحضور وزير النفط بسام طعمة، شدد عرنوس على ضرورة مكافحة مكامن الهدر بجميع أشكالها وأنواعها وحسن التعامل مع عمليات الإنفاق والصرفيات بما فيها بنود الإصلاح وقطع التبديل ومخرجات ذلك، مؤكداً ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج لكونها الوسيلة الأساسية لزيادة الإنتاج وتحسين واقع العمل من جهة ودعم العمال وتحسين أجورهم وإعطائهم حقوقهم.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout