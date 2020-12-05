كورونا لبنان : أخر المستجدات من مستشفى الحريري!

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أوضح التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة بلغ 88، أما الحالات الحرجة فبلغت 37 حالة، من دون تسجيل أي حالة وفاة. وجاء في التقرير:

- "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 282 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 755 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.

- حالات وفاة: 0