نبيل نقولا: "احترنا يا قرعة منين بدنا نبوسك"

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غردّ النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، قائلاً :تتحفنا قناة الجديد كلّ ليلة بمقدمّة أخبار تتهجّم فيها على رئيس الجمهوريّة، وكأنّ الفساد بدأ مع هذا العهد، والعهود السابقة كانت ترشح زيتًا. هذه الليلة أتحفنا الصحفيّ جورج صليبي بمداخلة مع وزيرة المهجّرين مستهجنًا كيف فُتحت ملفّات الفساد في الوزارة في هذا الوقت، وإذا كانت غادة عون هي من ادّعى. ورغم تأكيد الوزيرة بأنّ الإخبار مقدّم من الوزير السابق غسان عطالله سأل الأستاذ صليبي إذا كان هذا الاتّهام سياسيًّا، وكيديًّا. حقًّا عجيب أمر بعض الصحفيّين الذين يريدون التدقيق فقط مع جهة واحدة دون الآخرين، وإلّا اعتبر الموضوع كيديّة. احترنا يا قرعة منين بدنا نبوسك. "