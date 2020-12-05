مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يرد على قناة " الجديد"!

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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية:

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ما بثته محطة "الجديد" عن مواقف رئيس الجمهورية

حول تشكيل الحكومة اخبار كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة

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اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مساء اليوم ان الاخبار التي بثتها محطة "الجديد" التلفزيونية حول مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تشكيل الحكومة الجديدة ، هي اخبار كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة . واللافت ان هذه المحطة تتعمد بشكل شبه يومي بث مثل هذه الاخبار الكاذبة على رغم التوضيحات التي تصدر عن مكتب الاعلام ، ما يدل على إصرار من المحطة على اختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية خلافا للواقع والحقيقة .



ولفت مكتب الاعلام في رناسة الجمهورية الى ضرورة التنبه الى مثل هذه الاخبار وعدم الاخذ بها والعودة الى مكتب الاعلام في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية.