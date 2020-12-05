living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا يقبضون معظمها "جّد" ..

5
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتابع اللبنانيون يومياً عشرات نشرات الاخبار والبرامج السياسية، ويتلقَّون مئات الإشعارات بأخبار عاجلة، فضلاً عن مقالات المواقع الإلكترونية، وتعليقات مواقع التواصل، لكنهم لا يقبضون معظمها “جّد”.


أما تصريحات الغالبية الساحقة من السياسيين، ومواقف من يزعمون باستمرار أنَّهم ضد “كلن يعني كلن”، فيشاهدها الناس إما من باب التسلية، أو من باب الأمر الواقع، لأن أربابها يحتلون الشاشات ويملأون الأثير، ويُغرقون مواقع الإعلام والتواصل الإلكترونية بكلامهم الممجوج الذي يَعرف الجميع أنَّه لن يقدم أو يؤخر، طالما يدور في فلك المناكفات والمزايدات والحرتقات، ولا يعبِّر عن مشروع جدي يهدف إلى إنقاذ لبنان من مستنقع الأزمات الذي دفعته إليه دفعاً ممارسات السنوات الثلاثين الماضية.


لكن، في موازاة ما سبق يبقى بصيص أمل داخلي يتيم، مصدره الآتي:
أولاً: شخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يجسد حاضرُه الوطني استمراراً لماضيه، والذي يعتبر أن مستقبل السياسي صار وراءه، وأن همَّه الوحيد مستقبل لبنان.
ثانياً: الصحوة اللبنانية الصادقة، المؤمنة بالدولة العصرية، والتي طالما عبَّرت عن نفسها في مفاصل تاريخية أساسية، كمثل الأعوام 1989 و2005 و2019. وإذا كانت الأولى أجهضت مفاعلُيها تسوية خارجية على حساب شعب لبنان، والثانية أسقطتها مخالب القوى التي هيمنت على مقدرات البلاد في مرحلة الوصاية وما بعدها، التعويل قائم على تحويل الثالثة إلى قوة جدية للتغيير المنشود، إذا صحح أهلُها الأهداف، ليصوبوا في الاتجاه الصحيح، بعيداً من التعميم الذي لا نتيجة له إلا تجهيل المرتكبين وحمايتهم من أي حساب.
ثالثاً: انتفاضة قضائية مطلوبة، تتويجاً لعلامات العدالة المضيئة التي يتبيَّنها اللبنانيون بين حين وآخر، في مقابل حالة ركود كبيرة على مستوى العدالة، دفعت بكثيرين من الناس إلى تكوين انطباع قد يكون محقاً بأن ما من ملف يُفتح يصل إلى خواتيمه العادلة، بل مصيرُه التطميش والتطنيش لألف غاية وعلة.


لكن، في موازاة ما تقدم، ومع علمهم اليقين بأن قرار الخروج من الأزمة ليس محلياً، بل يتطلب توافقاً إقليمياً دولياً معيناً لا يبدو متوفراً في القريب العاجل، لا يزال الناس يتركون هامشاً ضيق لمفاجآت أو مبادرات ليست في الحسبان، وهذا هو الضوء الوحيد الذي يقبضونه “جد” في نهاية النفق الطويل.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout