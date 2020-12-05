بالتفاصيل: محاولة قتل راشيل كرم!

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حلّت المراسلة راشيل كرم ضيفة على برنامج "ولعاني مع المجدلاني" الذي يقدمه الإعلامي الزميل أنطوني مجدلاني عبر صفحته الخاصة على تطبيق انستغرام، حيث روت كرم أنها كادت أن تقتل لولا تدخل العناية الإلهية خلال تغطيتها الإعلامية لمعارك جبل محسن وباب التبانة حيث أوقفها أحد الأشخاص الى جانب المصور على الحائط وأطلق النار عليهما ولكن تبين أنّ الرصاصة "بايلة".

وفي سياقٍ متصل تحدثت راشيل عن اشمئزازها من الجو العام في البلد حيث وصفته بالمقرف والفوضاوي، مشيرة الى أنها فضلت الإبتعاد عن الساحة السياسية.

ولدى سؤالها عما ستطرحه على رئيس الجمهورية ميشال عون في حال قابلته أجابت كرم أنها ستسأله عن شعوره وهو يتعرض للإغتيال السياسي معتبرة أنه تعرض الى جانب النائب جبران باسيل الى CARACTER ASSASSINATION ومؤكدةً أنهما يتحملان جزءاً من المسؤولية فهما من المنظومة الحاكمة ولكن لا يمكن تحميلهما المسؤولية كاملة. ولفتت كرم الى أنّ الفساد مستشرٍ منذ عام ١٩٩٠، متسائلةً "لماذا لم يتعرض غيرهما لهذا النوع من الإغتيال السياسي؟".

وقالت انها ان قابلت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سوف تسأله أسئلة شخصية، كما تتطرأت في الحديث الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.