living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل: محاولة قتل راشيل كرم!

5
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حلّت المراسلة راشيل كرم ضيفة على برنامج "ولعاني مع المجدلاني" الذي يقدمه الإعلامي الزميل أنطوني مجدلاني عبر صفحته الخاصة على تطبيق انستغرام، حيث روت كرم أنها كادت أن تقتل لولا تدخل العناية الإلهية خلال تغطيتها الإعلامية لمعارك جبل محسن وباب التبانة حيث أوقفها أحد الأشخاص الى جانب المصور على الحائط وأطلق النار عليهما ولكن تبين أنّ الرصاصة "بايلة".

وفي سياقٍ متصل تحدثت راشيل عن اشمئزازها من الجو العام في البلد حيث وصفته بالمقرف والفوضاوي، مشيرة الى أنها فضلت الإبتعاد عن الساحة السياسية.

ولدى سؤالها عما ستطرحه على رئيس الجمهورية ميشال عون في حال قابلته أجابت كرم أنها ستسأله عن شعوره وهو يتعرض للإغتيال السياسي معتبرة أنه تعرض الى جانب النائب جبران باسيل الى CARACTER ASSASSINATION ومؤكدةً أنهما يتحملان جزءاً من المسؤولية فهما من المنظومة الحاكمة ولكن لا يمكن تحميلهما المسؤولية كاملة. ولفتت كرم الى أنّ الفساد مستشرٍ منذ عام ١٩٩٠، متسائلةً "لماذا لم يتعرض غيرهما لهذا النوع من الإغتيال السياسي؟".

وقالت انها ان قابلت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سوف تسأله أسئلة شخصية، كما تتطرأت في الحديث الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout