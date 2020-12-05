جولة مدير عام وزارة الزراعة على عدد من المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين.

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جال مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على عدد من المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين.

واستهل لحود زيارته إلى مركز دار العناية التقى مدير المركز الاب منطانيوس حداد، وكانت الزياره للتعارف وأخذ البركة. كما أكمل جولته على بعض المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين منها مجدليون وكرخا وكفرفالوس، وتابع جولته الى منطقة عين المير فكان في استقباله رئيس البلدية نادر مخول الذي اطلع لحود على المشاكل التى يعاني منها المزارعون.

وتابع لحود زيارته إلى بلدية لبعا حيث استقبله نائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلديتها فادي رومانوس. وقد أثنى لحود على الدور الذي يلعبه مجلس البلدي في خدمة أبناء البلدة.

ومن جهته عرض رومانوس للمشاريع التي تهدف إلى تطوير الزراعة في البلدة وتأمين فرص عمل للشباب والشابات.

كما أقيم لقاظ شارك فيها بعض رؤساء بلديات المنطقة ورؤساء التعاونيات الزراعية حيث نقل لحود تحيات وزير الزراعة عباس مرتضى وعرض البرامج التي تقوم بها وزارة الزراعة خصوصاً لتسويق الانتاج الزراعي. كما تم وضع حجر أساس لبناء براد للتخزين المنتوجات الزراعية لابناء منطقة جزين وساحلها ببركة وحضور المطرانين ايلي بشاره حداد و مارون العمار.

وفي ختام الجولة شارك لحود أبناء بلدة لبعا في إضاءة شجرة الميلاد بحضور المطران مارون العمار والمطران ايلي بشاره الحداد ورئيس البلدية وعدد من الشخصيات السياسة والامنية والعسكرية وممثلين عن الاحزاب.