living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جولة مدير عام وزارة الزراعة على عدد من المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين.

5
DECEMBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جال مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على عدد من المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين.

واستهل لحود زيارته إلى مركز دار العناية التقى مدير المركز الاب منطانيوس حداد، وكانت الزياره للتعارف وأخذ البركة. كما أكمل جولته على بعض المشاريع الزراعية في منطقة ساحل جزين منها مجدليون وكرخا وكفرفالوس، وتابع جولته الى منطقة عين المير فكان في استقباله رئيس البلدية نادر مخول الذي اطلع لحود على المشاكل التى يعاني منها المزارعون.

وتابع لحود زيارته إلى بلدية لبعا حيث استقبله نائب رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلديتها فادي رومانوس. وقد أثنى لحود على الدور الذي يلعبه مجلس البلدي في خدمة أبناء البلدة.

ومن جهته عرض رومانوس للمشاريع التي تهدف إلى تطوير الزراعة في البلدة وتأمين فرص عمل للشباب والشابات.

كما أقيم لقاظ شارك فيها بعض رؤساء بلديات المنطقة ورؤساء التعاونيات الزراعية حيث نقل لحود تحيات وزير الزراعة عباس مرتضى وعرض البرامج التي تقوم بها وزارة الزراعة خصوصاً لتسويق الانتاج الزراعي. كما تم وضع حجر أساس لبناء براد للتخزين المنتوجات الزراعية لابناء منطقة جزين وساحلها ببركة وحضور المطرانين ايلي بشاره حداد و مارون العمار.

 

وفي ختام الجولة شارك لحود أبناء بلدة لبعا في إضاءة شجرة الميلاد بحضور المطران مارون العمار والمطران ايلي بشاره الحداد ورئيس البلدية وعدد من الشخصيات السياسة والامنية والعسكرية وممثلين عن الاحزاب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout