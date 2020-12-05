وأفادت مراسلة سكاي نيو عربية في بيروت بأن سكان المناطق الساحلية في لبنان شعروا بهزة أرضية، وكانت قوية إلى درجة وصلت ارتداداتها إلى المناطق الداخلية في البلاد.

وفي تركيا، قال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وفق "رويترز".

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر. وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة.