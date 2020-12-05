توقيف مروج مخدّرات بعد مداهمة منزلِه... اليكم ما عثر عليه!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار المتابعة المستمرّة لمكافحة عمليّات ترويج المخدرات وتوقيف المروّجين، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية عن قيام المدعو: م. ح. (مواليد عام 1969، لبناني) بترويج المخدرات في بلدة الدوير –النبطية.
بتاريخ 28/11/2020، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة، تمكّنوا من توقيف المذكور بعد مداهمة منزله. وبتفتيش المنزل، عثر على:
– 2،614 كلغ. من مادة حشيشة الكيف.
– 94 سيجارة ممزوجة بمادة حشيشة الكيف.
– 68 دفتر ورق لفّ.
– 3 موازين حساسة.
– مبلغ مالي وقدره 2،000،000 ل.ل.
أودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته”.