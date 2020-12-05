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أسرار الصحف ليوم السبت 5 كانون الأول 2020

5
DECEMBER
2020
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البناء

خفايا

لاحظت مصادر سياسية أن التسقيط الأخلاقي لمؤسسات الدولة يتم بالتتابع فبعد الاستهداف الذي استند إلى قضايا الفساد لشيطنة المؤسسة التشريعيّة والحكوميّة نالت الرئاسة نصيبها والسلطة النقديّة ثم القضائيّة والأن يبدو أن دور السلطات العسكريّة والأمنيّة قد حان وكلها طبعاً تستند لثغرات الفساد.

كواليس

قالت جهات إقليمية إن التطمينات التي تتحدث عنها مصادر خليجية بحصر نتائج العودة للتفاهم النووي مع إيران من دون التأثير على أوضاع لبنان وسورية والعراق واليمن وفلسطين لا تتعدّى كونها أمنيات غير قابلة للتحقق، لأن العلاقة مع إيران هي مركز معادلات العلاقة بالمنطقة.

اللواء

همس

لم تتضمن الصور التي التقطها القمر الفرنسي، فوق قبرص، وأرسلت إلى لبنان، لحظة انفجار المرفأ عند السادسة إلا 5 دقائق من مساء 4 آب الماضي!

غمز

نُقل عن نائب في كتلة وازنة أن شعوراً بالإهانة، انتاب غالبية النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان الأخيرة..

لغز

أحيطت قيادة حزبية بتحضير ملف قضائي، يتعلق بالإثراء غير المشروع، في ما خص معنيين في وزارة قيد الإلغاء ، وفيه 11 شخصاً، واحد منهم من طائفة مختلفة..

الجمهورية

نقل عن أحد المسؤولين قوله: لن أحقق للبعض ما يطمحون له حتى ولو بعد مئة سنة.

يتم التداول في بعض الاروقة السياسية بإحتمال أن تستدعي جهة قضائية قريباً الى التحقيق شخصيات تشغل مراكز حساسة في عدد من القطاعات الحيوية.

أبدى مسؤولون في سلطة مستقلة دستوريا إستياءهم من الحديث عن فساد يطالهم معتبرين أن هناك تدخلات سياسية من نافذين مطالبين تصويب هذه النقطة لأنها أساس المشكلة.

 

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