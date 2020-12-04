حمود: قائد الجيش اثبت إمكان إجراء مباريات تطويع ضباط من دون اي واسطة

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استقبل رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، رئيس فرع مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني العميد فوزي حمادة، يرافقه العقيد سهيل حرب، المعين حديثا في منصب رئيس فرع مخابرات الجنوب، في حضور محي الدين حمود وعبد السلام الصالح.



وهنأ حمود العميد حمادة على إنجازاته خلال المرحلة الماضية، كما وهنأ العقيد حرب لمتابعته الدقيقة للشؤون الامنية ولعلاقات الجيش مع المواطنين.



وأكد حمود ان "العماد قائد الجيش اثبت إمكان إجراء مباريات تطويع ضباط او جنود في الجيش اللبناني، من دون اي واسطة مهما كانت قيمتها، وهذا انجاز يجب ان يسجل عن اي جوانب اخرى التي يمكن ان تكون مسار جدال.