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٤٠ حالة إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت!

4
DECEMBER
2020
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 أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/12/2020 و2/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربعين (40) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 1/12/2020 على الشكل الآتي: 


" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)
" رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
" رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية).

وكذلك جاءت نتائج 2/12/2020 على الشكل الآتي:

" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
" رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
" رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية)
" رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية)
" رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
" رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (عشر حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (كلها سلبية)
" رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية). 

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