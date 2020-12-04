لو دوريان في رسالة الى الاغتراب اللبناني: للاستمرار بالقيام بدوركم الحيوي ودعم وطنكم من خلال إرسال المساعدات

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وجه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دوريان رسالة الى الاغتراب اللبناني أكد فيها دعم فرنسا الكامل للبنان في هذه المرحلة الصعبة والتي يقف فيها لبنان على مشارف الانهيار على حد تعبيره.



ودعا المغتربين اللبنانيين الى الاستمرار بالقيام بدورهم الحيوي وحثهم على دعم وطنهم من خلال إرسال المساعدات للشعب اللبناني عبر منصتين مخصصتين لدعم لبنان من قبل الامم المتحدة والمؤسسة الفرنسية للدعم بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية.



وتأتي هذه الرسالة من وزير الخارجية الفرنسي ردا على الخطاب المشترك الذي أرسل الى الخارجية الفرنسية من قبل مجلس رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا (HALFA) ومجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) ومجلس الاغترابي اللبناني في بلجيكا، حيث أكد أن "فرنسا لم تتأخر يوما بالوقوف الى جانب لبنان وخصوصاً بعد انفجار الرابع من آب من خلال مواقفها وتقديمها مساعدات فورية على مختلف الأصعدة ومع المتابعة السياسية المستمرة".



وفي معرض رسالته، شدد لودوريان على حتمية التزام الطبقة السياسية بإجراء الإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد.



وأكد لو دريان في الختام وقوف فرنسا الدائم الى جانب الشعب اللبناني.