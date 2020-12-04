"كل ما قرّب العيد عم اتخزّق اكتر" .. هذا ما قاله الشاب جيلبير

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كتب الشاب جيلبير قرعان عبر حسابه على فيسبوك مستذكرا خطيبته الشابة في فوج بيروت سحر فارس التي كانت ضحية انفجار المرفأ قائلا:

"اسمر اللون وعيونو السود يا عروستي البطلة الحلوة اليوم بيصير الك ٤ شهور غايبي عنّي ، ١٢٠ يوم صرلي ما شفتك ولا سمعت صوتك ولا حسيت بحنيّتك ، ٤ شهور كأنن ٤ سنين يا روح قلبي انت ، لا عقلي قادر يصدّق انك فليّتي ولا قلبي عم يستوعب غيابك ، انت معي بكل ثانية و بكل خطوة ، انت بقلبي و بعقلي كل تكّة ، عم بحكيكي كل ثانية لانك معي بعدك الفرق بس مش عم تردّي عليي ، بس انت بطلة والابطال ما بتموت ، انت ما كان بدك تموتي ، انت كان بدك نعيش سوا ، نفرح سوا ، نعمّر بيتنا سوا ، نكبر سوا ، نتزوج و نبني عيلة سوا ، نختيّر سوا🖤 انت رحتي و المجرمين ضلّو ، كوني معي واعطيني القوة حتى المجرمين يلي عملوا فينا هيك ياخدو حسابن عالارض قبل حسابن بالسما.

كل ما قرّب العيد عم اتخزّق من جوّا اكتر يا سوسو ، وين يلي كنت من اول الشهر بلش دورّلو شو بدي جبلو هدايا ، وين يلي كنا ننطر نشوف شجرة الميلاد والمغارة ، وين يلي بدي قلّو بدنا نعيّد مع اهلك وانت تقوليلي لا مع اهلك انت

العيد هالسنة غير ، الو طعمة غير ، بدنا نستقبل يسوع بغصة و حزن لانك غايبي بالجسد بس عيدك بالسما اجمل بكتير و حنصلّي نحنا و ياكي بليلة العيد و نستقبل يسوع

عيوني اشتاقو يلمحوكي لمحة يا سحر

دينيّي مشتاقين يسمعوا اسمي بصوتك الحلو

اشتقتلك كتير ... كتير يا عمري

نيالك بالسما و نيال السما فيكي يا اجمل ملاك مرافقني

بحبك كتير كتير كتير وعم حبك اكتر كل يوم يا عيون جيلبير وقلب جلبير و حياة جيلبير انت

وعدي الك متل مكنتي شايفي حالك فيني ومتل مكنّا شخص واحد و روح وحدة ، انو ضل متل ما عيونك بدها وتضلك شايفي حالك فيني من السما حتى نرجع نلتقى شي يوم ونكفي سوا.