living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كل ما قرّب العيد عم اتخزّق اكتر" .. هذا ما قاله الشاب جيلبير

4
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الشاب جيلبير قرعان عبر حسابه على فيسبوك مستذكرا خطيبته الشابة في فوج بيروت سحر فارس التي كانت ضحية انفجار المرفأ قائلا:

"اسمر اللون وعيونو السود يا عروستي البطلة الحلوة اليوم بيصير الك ٤ شهور غايبي عنّي ، ١٢٠ يوم صرلي ما شفتك ولا سمعت صوتك ولا حسيت بحنيّتك ، ٤ شهور كأنن ٤ سنين يا روح قلبي انت ، لا عقلي قادر يصدّق انك فليّتي ولا قلبي عم يستوعب غيابك ، انت معي بكل ثانية و بكل خطوة ، انت بقلبي و بعقلي كل تكّة ، عم بحكيكي كل ثانية لانك معي بعدك الفرق بس مش عم تردّي عليي ، بس انت بطلة والابطال ما بتموت ، انت ما كان بدك تموتي ، انت كان بدك نعيش سوا ، نفرح سوا ، نعمّر بيتنا سوا ، نكبر سوا ، نتزوج و نبني عيلة سوا ، نختيّر سوا🖤 انت رحتي و المجرمين ضلّو ، كوني معي واعطيني القوة حتى المجرمين يلي عملوا فينا هيك ياخدو حسابن عالارض قبل حسابن بالسما.

كل ما قرّب العيد عم اتخزّق من جوّا اكتر يا سوسو ، وين يلي كنت من اول الشهر بلش دورّلو شو بدي جبلو هدايا ، وين يلي كنا ننطر نشوف شجرة الميلاد والمغارة ، وين يلي بدي قلّو بدنا نعيّد مع اهلك وانت تقوليلي لا مع اهلك انت
العيد هالسنة غير ، الو طعمة غير ، بدنا نستقبل يسوع بغصة و حزن لانك غايبي بالجسد بس عيدك بالسما اجمل بكتير و حنصلّي نحنا و ياكي بليلة العيد و نستقبل يسوع
عيوني اشتاقو يلمحوكي لمحة يا سحر
دينيّي مشتاقين يسمعوا اسمي بصوتك الحلو
اشتقتلك كتير ... كتير يا عمري

نيالك بالسما و نيال السما فيكي يا اجمل ملاك مرافقني
بحبك كتير كتير كتير وعم حبك اكتر كل يوم يا عيون جيلبير وقلب جلبير و حياة جيلبير انت
وعدي الك متل مكنتي شايفي حالك فيني ومتل مكنّا شخص واحد و روح وحدة ، انو ضل متل ما عيونك بدها وتضلك شايفي حالك فيني من السما حتى نرجع نلتقى شي يوم ونكفي سوا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout