تهديد للرئيس الحريري؟!

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كشف عضو تكتل “لبنان القوي” النائب روجيه عازار في حديث لقناة الـOTV أنّ “هناك معلومات أن الرئيس المكلّف سعد الحريري سيحمل تشكيلته الحكومية التي تتألف من 18 وزيرًا كحكومة أمر واقع إلى بعبدا، ولكن الأمر مستبعد لأن بهذه الخطوة ضربًا للدستور الذي يجعل من رئيس الجمهورية شريكًا بالتشكيل”.



وقال عازار: “هناك معلومات عن تهديد أميركي للرئيس المكلّف بالعقوبات عليه بحال شكّل حكومة تتضمن الحزب، ولهذا السبب فهو يتريّث لأنه يأبى التشكيل دونه أو التشكيل بوجوده.”



وأضاف عازار: “كما أنّه يحاول الإستفادة من فرض العقوبات على باسيل، لإبعاده كمسيحي قوي عن الحكومة”.