“نستلة” ستغادر لبنان؟!

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أعلنت شركة “نستله” عن “التزامها السوق اللبناني حيث أنشأت أولى عملياتها في الشرق الأوسط عام 1934، وتوظف حاليا أكثر من 600 من الكوادر المحلية في مجالات المبيعات والتسويق والتوزيع وفي مصنعين للمياه”.



كما وأكد المدير العام للشركة في لبنان نعمة الله يونس، أن الشركة باقية في لبنان، “وسنستمر في تقديم منتجاتنا، مثل نسكافيه بعبواتها المختلفة، وكوفي مايت، وماجي، ونيدو، وكيت كات، وسيريلاك، ونستله بيور لايف وغيرها، كما طورنا محفظة منتجات موسعة بأسعار مدروسة للبنان، من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل”.

وأشار إلى أن “بعض المنتجات واجهت نقصا متقطعا في لبنان بسبب الإقدام على التخزين من قبل المستهلكين الذي يسبق دائما فترات الحجر، وبسبب تأخر فترات التسليم الناتجة عن إعادة توجيه الشحنات بعد انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن الوضع الاقتصادي السائد والتحديات الإدارية العامة في لبنان”.