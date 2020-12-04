حمدان: احكموا بالعدل وبالسرعة في ملفات الناس وافتحوا ملفات الفساد

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:



عوضا عن الاستمرار في التركيز على الشكل دون المضمون بموضوع ما صرح به معالي الوزير العميد محمد فهمي,

أوقفوا هذا القال والقيل الذي لا يغني عن جوع، و انتم الأدرك باليقين، بعد المواطنين، بالمصرح به من قبل الوزير .

أفيقوا ايها النائمون واحكموا بالعدل و بالسرعة في ملفات الناس العالقة في محاكمكم والسجون تشهد والمظلومين يئنون وانتم صم بكم الا تبالون بوجع الناس.

نفّذوا إحقاق الحق خشية من رب العالمين أولا ومن غضب الناس و ثورتهم.

إفتحوا وانتم قادرون ملفات الفساد في صفوفكم اولاً ومن ثم بالكبار اذا جازت التسمية من الفاسدين و المفسدين في السلطة المذهبية و الطائفية الحاكمة التي عينتكم أجمعين و لكن لستم ملزمين بهذا الخلل في التعيين بل القسم و الضمير والانسانية و المسؤولية الوطنية يجب ان تكون الديدبان.

طبقوا قانون "من اين لك هذا"؟ عليكم و على كل من كان و سيكون والآن قيما على المال العام.

احموا لقمة عيش اللبنانيين ,بسعيهم اليومي المغمس بالعرق والدم ,بملاحقة عصابة الصرافين المستجدة التي تتلاعب بالسعر اليومي للنقد الوطني.

نكون لكم نحن الناس حماة القضاء و لن يمسسكم سوء.