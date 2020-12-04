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هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

4
DECEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس السبت غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

 

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتحول تدريجيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع احتمال تساقط الرذاذ خاصة في المناطق الداخلية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة، يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية.

الإثنين: غائم جزئيا إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70 %.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,27

– ساعة غروب الشمس: 16,29

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