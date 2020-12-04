فريد البستاني: باسيل لا يطالب بشيء بالحكومة والرئيس عون هو من يتولى التأليف بالتعاون مع الحريري

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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى انه " من غير المقبول أن لا يكون حوار بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتسيير شؤون البلد. لافتا الى ان "تشكيل الحكومة يتم وفق وعود لهذا او ذاك، الجميع يعلن صراحة انه وعد بهذه الوزارة او تلك كما أعلن النائب السابق وليد جنبلاط بالامس، من جهة ننادي بالمداورة ومن جهة ثانية نسير عكس ذلك.



ولفت البستاني في حديث لل NBN، الى انه اليوم تتشكل حكومة من غير الحزبيين، وتكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل لا يطالب بشيء بل إن رئيس الجمهورية ميشال هو من يتولى التأليف بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف، فليسمى المعرقل بصورة علنية. من قبيل حسن النية لا أعتبر موضوع وزارة المال عقبة أمام التأليف.



واشار الى انه كرئيس لجنة إقتصاد نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مجلس النواب هو مساحة للحوار، ما جرى في الجلسة الأخيرة للجان فيه شيء من الشعبوية، الجوع والبطالة والأزمة المعيشية تضغط على الجميع.