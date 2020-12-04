living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني: باسيل لا يطالب بشيء بالحكومة والرئيس عون هو من يتولى التأليف بالتعاون مع الحريري

4
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى انه " من غير المقبول أن لا يكون حوار بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتسيير شؤون البلد. لافتا الى ان "تشكيل الحكومة يتم وفق وعود لهذا او ذاك، الجميع يعلن صراحة انه وعد بهذه الوزارة او تلك كما أعلن النائب السابق وليد جنبلاط بالامس، من جهة ننادي بالمداورة ومن جهة ثانية نسير عكس ذلك.


ولفت البستاني في حديث لل NBN، الى انه اليوم تتشكل حكومة من غير الحزبيين، وتكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل لا يطالب بشيء بل إن رئيس الجمهورية ميشال هو من يتولى التأليف بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف، فليسمى المعرقل بصورة علنية. من قبيل حسن النية لا أعتبر موضوع وزارة المال عقبة أمام التأليف.


واشار الى انه كرئيس لجنة إقتصاد نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مجلس النواب هو مساحة للحوار، ما جرى في الجلسة الأخيرة للجان فيه شيء من الشعبوية، الجوع والبطالة والأزمة المعيشية تضغط على الجميع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout