كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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يؤثر طقس متقلب على لبنان ويتراوح بين المستقر والممطر، فيما التوقعات الجوية البعيدة لا تشير الى أي عواصف بل تقتصر الحالات فقط على تقلبات جوية عابرة.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعًا بين ٦ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجة

٢- الجو: غائم جزئياً احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية

٣- الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

طقس اليومَين المقبلَين:

السبت: طقس غير مستقر غائم وممطر أحيانًا خصوصًا بعد الظهر مع برق ورعد وثلوج على ٢٠٠٠م فيما الحرارة تنخفض وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعًا بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة، والرياح متقلبة تنشط احيانًا.

الأحد: طقس متقلب مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ٢٠٠٠م فيما الحرارة تستقر وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة، والرياح جنوبية ضعيفة.