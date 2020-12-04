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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

4
DECEMBER
2020
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يؤثر طقس متقلب على لبنان ويتراوح بين المستقر والممطر، فيما التوقعات الجوية البعيدة لا تشير الى أي عواصف بل تقتصر الحالات فقط على تقلبات جوية عابرة.
 
تفاصيل طقس اليوم الجمعة:
 
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعًا بين ٦ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجة
٢- الجو: غائم جزئياً احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية
 
٣- الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
 
طقس اليومَين المقبلَين:
 
السبت: طقس غير مستقر غائم وممطر أحيانًا خصوصًا بعد الظهر مع برق ورعد وثلوج على ٢٠٠٠م فيما الحرارة تنخفض وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعًا بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة، والرياح متقلبة تنشط احيانًا.
 
الأحد: طقس متقلب مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ٢٠٠٠م فيما الحرارة تستقر وتكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة، والرياح جنوبية ضعيفة.
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