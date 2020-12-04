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بعد معاودة نشاطه في الإتجار والترويج... مكتب مكافحة المخدّرات له بالمرصاد

4
DECEMBER
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم، ولاسيما في مجال ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدّرات.
 
توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شخص من أصحاب السوابق، بمعاودة نشاطه في مجال الإتجار والترويج.
 
بناءً عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمّ التوصل الى تحديد مكان إقامته والمركبة الآلية التي يستخدمها في تنقلاته.
 
على الأثر، وبتاريخ ٢٧-١١-٢٠٢٠ داهمت قوة من المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة منزله في محلة تحويطة الغدير - الضاحية الجنوبية، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:
 
- م. ح. (مواليد عام ١٩٦٠، لبناني)
 
كذلك ضبطت كمية كبيرة من المخّدرات مقسّمة ومعدّة للترويج، على الشكل التالي:
 
- حوالى 1 كلغ ونصف من مادّة الكوكايين موزّعة في داخل مئات العلب البلاستيكية وأكياس نايلون صغيرة.
 
- /٥٤/غ. باز كوكايين.
 
- حوالى 1 كلغ ونصف من حشيشة الكيف.
 
- ميزان حسّاس.
 
- مسدس حربي مع مماشط وطلقات صالحة للاستعمال.
 
- /١٨٤/ طلقة من عيار /٧،٦٢/ ملم. مع ممشطين، جميعها صالحة للاستعمال.
 
التحقيق جارٍ بإشراف القصاء المختص.
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