living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيلم 1982: المقاومة عبر «نتفلكس»

4
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جويل رياشي- الأنباء الكويتية-


انضم فيلم 1982 للمخرج والمؤلف وليد مونس، الى سلسلة الأفلام اللبنانية على منصة «نتفليكس» للبث التدفقي اعتبارا من الاثنين 30 نوفمبر الماضي.

 

شريط المائة دقيقة لمونس الذي يوثق فيه تجربة شخصية عاشها أثناء الاجتياح الاسرائيلي الثاني للبنان في 1982، عاكسته الظروف على الشاشات الكبرى، منذ قرار عرضه في 5 مارس الماضي، بعدما تم تقديمه في مهرجاني تورونتو في كندا والجونة في مصر.

 

فالبلد كان مقفلا وقتذاك بسبب تداعيات فيروس كورونا، واستمرت صالات السينما مغلقة حتى فترة متأخرة من هذه السنة.

 

وعاد الفيلم الى العرض في صالات مجمع«سيتي سنتر» التجاري في الحازمية منذ فترة غير بعيدة. إلا ان البلد أقفل مجددا، فكانت الإطلالة الرسمية او ما يعرف بـ «العرض الأول» فعليا من خلال «نتفليكس».

 

الشريط رشحته «وزارة الثقافة» لتمثيل لبنان في «الأوسكار» عن فئة «أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية»، وهو يعكس حال اللبنانيين في الاجتياح الاسرائيلي الثاني للبلاد بعد الأول في 1978.

 

اجتياح بلغ العاصمة بيروت التي كانت العاصمة العربية الأولى التي يدخلها الجيش الاسرائيلي، وهو بلغ أيضا مدخل القصر الجمهوري في بعبدا في الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس الراحل الياس سركيس، فضلا عن توغل القوات الاسرائيلية في البقاع الغربي وصولا الى الحدود اللبنانية - السورية، حيث وقعت معركة السلطان يعقوب الشهيرة. شريط غير حربي كما يوحي اسمه.

 

100 دقيقة في التجربة الأولى السينمائية الطويلة لمونس، عرض فيها واقع اللبنانيين من زاوية الموزاييك الذي احتضنته مدرسة برمانا العالية العريقة على تلة من الصنوبر في محافظة جبل لبنان.

 

تلامذة جمعتهم المدرسة التي تعتمد الانجليزية لغة رسمية لها من «البيروتيين» بشطريها الشرقي والغربي. ومن الأخيرة كانت الطريق سالكة عبر ما عرف بـ«المعابر».

 

وقع الاجتياح في نهاية السنة الدراسية في الخامس من يونيو، وكانت فترة امتحانات. وانقسم أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة بين مؤيد لانجاز الامتحانات ومطالب بتعليق الدروس، لأن الجنوب ليس جزءا معزولا من الوطن، بل ان الوطن يتعرض للاعتداء.

 

قصتا حب بين المعلمة نادين لبكي والاستاذ رودريغ سليمان، وبين تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية. يغوص الفيلم في نبش لليوميات اللبنانية في الحرب الأهلية والاجتياح الاسرائيلي ثم حرب يوليو الاسرائيلية الثالثة في 2006.

 

يستحضر اللبنانيون من خلال الفيلم كيف واجهوا الحروب ومضوا في حياتهم، وانتقلوا الآن الى مواجهة أخرى وصفت بـ «الحرب الاقتصادية» جراء الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد، تزامنا مع أزمات سياسية لا تنتهي وإن اختلفت أوجهها.

 

أهال يهرعون الى المدرسة لجلب أولادهم، في حين يتعذر على آخرين اجتياز المعابر، او حتى الاتصال بسبب انقطاع خطوط الهاتف الأرضية، وهي الوسيلة الوحيدة للاتصال وقتذاك. يوميات لبنانية مستعادة، كل حسب الحقبة التي عاشها من الحرب، التي دمرت الوطن وليس مناطق معينة فيه.

ومع ذلك رسم اللبنانيون ملامح مستقبل، وهم يمضون في المواجهة تبعا للظروف والأزمات التي لا تعرف نهاية في هذه البقعة من الشرق الأوسط. الخوف في الشريط بات محطة عابرة في اليوميات اللبنانية.

 

وبدا ان هناك يوما آخر حتما، وان كانت معالمه مجهولة، ذلك ان هدير الطائرات والدخان المنبعث من القصف لم يوقفا دورة الحياة في البلاد.

 

شريط جميل افتقد عشاق الفن السابع متابعته في الصالات. لكن الرسالة وصلت ولو من بعيد، من أميركا، عبر «نتفليكس».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout