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أسرار الصحف ليوم الجمعة 4 كانون الأول 2020

4
DECEMBER
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر أمنية إن حجم التهديد الإرهابي ينتقل من مرحلة الخطر الى مرحلة شديد الخطورة. فالخلايا المكتشفة تدل على وجود مشروع لبناء أرضية منظمة لتنفيذ عمليات كبرى وما كشفته خلية جريمة كفتون ليس إلا رأس جبل الجليد.

كواليس

تقول مصادر دبلوماسية إن مساعي وساطة بين دول خليجية وإيران تتولاها أكثر من جهة بعد ربط إيران بين التطبيع الخليجي الإسرائيلي واغتيال أبرز علماء ملفها النووي وانتشار معلومات عن تسهيلات قدّمتها أجهزة مخابرات خليجية للموساد الإسرائيلي في ظل خشية خليجية من استهداف إيراني انتقامي.

الجمهورية

حذرت مراجع أمنية سفارة غير عربية بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية إثر أحداث شهدتها دولة بعيدة عن لبنان.

وجهت إدارة دولية رسالة بالغة الدقة الى من يعنيهم الأمر وحصرت زيارة مسؤول مكلف بملف حساس بعدد من المسؤولين فقط.

لاحظت أوساط سياسية أن قطباً سياسياً يرفض كلياً ما يتم التداول به حول استحقاق ّحساس ولا يأخذ في الاعتبار المعايير الصحيحة.

 

اللواء

همس

تضع أطراف المحور، في الحسبان، إمكان قيام ضربات تستدعي رداً، في الأسابيع القليلة الفاصلة عن انتهاء ولاية ترامب.

غمز

تدرس جهات حزبية، من الموالاة والمعارضة نتائج الانتخابات الطلابية لتبني على الشيء مقتضاه، في ما خص مسار الانتخابات النيابية المقبلة.

لغز

ساهمت الأجواء الداخلية الضاغطة في تردّد عدد من المغتربين الراغبين في المجيء إلى لبنان إلى إعادة درس خيارات قضاء الأعياد فيه!

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