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عناوين الصحف ليوم الجمعة 4 كانون الأول 2020

4
DECEMBER
2020
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الأخبار

«جبهة الجولان»: المقاومة هنا... لتبقى!
ابراهيم وصليبا: مؤشرات على عودة الاغتيالات
عون والحريري: الحكومة «مش قريبة»
فضيحة اختلاس مليارات في الأمن الداخلي: أحكام سجن ومصادرة أموال الفاسدين

البناء

كرة الدعم والترشيد تدور بين مجلس النواب والمجلس المركزيّ.. والحكومة في حلقة مفرغة
ماكرون نهاية الشهر في بيروت لترجمة مؤتمر باريس وتحريك الملف الحكوميّ
المستقبل يعترف بأن سبب تعطيل الحكومة الفيتو الأميركيّ الخليجيّ على حزب الله

 

الجمهورية

الحريري يشكل بين القطيعة والمقاطعة
تعبئة..بلا إقفال
خلاف عميق بين عون والحريري... وبعبدا تعمل لتوسيع تصريف الاعمال

اللواء

«قرارات استثنائية» لمجلس الدفاع تحوّله إلى مجلس حكم أعلى يتجاوز الدستور!
إجراءات أمنية استباقية في الأعياد.. وانتخابات الجامعات تكشف الأحزاب

الديار

عون لزواره: الحريري «يراوغ» وتحوّل «ورقة» ضغط لاضعاف العهد.. ولن «اوقّع»
«تضليلٌ»اسرائيلي حول لبنان وتوقّع رد ايراني هذا الشهر... المقاومة جاهزة
«الدفاع الاعلى» قلقٌ من اغتيالات وتفجيرات... وخطر الانهيار الصحي يتقدم

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