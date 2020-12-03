نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي: بعد انسحاب شركة التدقيق الجنائي لم نسمع أي اعتراض الا من التيار الوطني الحر

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أشارت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي في حديث تلفزيوني إلى أن هناك عدم جدية ومسؤولية في التعاطي بكل الملفات من التدقيق الجنائي الى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت حتى تشكيل الحكومة، ورأت أن الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه بما في ذلك القضاء، معتبرةً أن الكل يعلم أن هناك فجوة قدرها 54 مليار ولا أحد يعرف الأسباب وأين ذهبت الأموال.



وقالت كتيلي إنه لم يمارس أي رئيس جمهورية في تاريخ لبنان صلاحياته كما فعل الرئيس عون، وأضافت أن التعميم في تحميل المسؤولية أخلّ بالإصلاح وتعجّبت أنه بعد انسحاب شركة التدقيق الجنائي لم نسمع أي صوت او اعتراض من الشارع الا من التيار الوطني الحر لكن ليس من الإعلاميين ولا المجتمع المدني ولا حتى الاحزاب الأخرى.



ولفتت إلى أن خلافنا مع حزب الله مرتبط بمقاربة الاصلاح ومكافحة الفساد ووتيرة العمل لتحقيق هذه الأهداف، وقالت إنه في مسألة التدقيق الجنائي لقد قمنا بكل ما يلزم من ارسال رسالة الى الحاكم واخبار الى القضاء وتحرّكات شعبية ولكن لا إجابات.



واعتبرت كتيلي أن الرئيس المكلّف يتلكّأ في تشكيل الحكومة وهو يتصرّف على قاعدة التهرّب من التزامات غير واقعية اعطاها لبعض الجهات السياسية والسعي لتحييد نفسه عن عقوبات محتملة ومحاولة الالتفاف على الشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري في تأليف الحكومة.



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