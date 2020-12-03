الخطيب يلتقي مراد وسفراء وتأكيد على حرص "التيار" بالعلاقات مع الأشقاء

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قام أمس، نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، على رأس وفد من "التيار"، ضم: زينة القزي، المحامي رمزي دسوم، المهندس عفيف نسيم، داني سابا، وحسان الحسن، بجولةٍ شملت كل من: رئيس حزب الإتحاد النائب عبد الرحيم مراد، سفيري جمهورتي روسيا الإتحادية، ومصر العربية في بيروت، ألكسندر روداكوف، وياسر علوي، والسفير السابق آصف ناصر.



إستهل الوفد جولته، بزيارة مراد في مكتبه في تلة الخياط في بيروت في حضور نائبه في الحزب أحمد مرعي، وأكد الخطيب على تمسك التيار بالعلاقة والتحالف مع مراد. كذلك أثنى على دور مراد الوطني والإنساني والتربوي، الذي أسهم ويسهم بفعاليةٍ في النهوض العلمي والثقافي والتنمية الاجتماعية في لبنان والمنطقة العربية. بدوره شكر "رئيس الإتحاد" لوفد "التيار" لفتته، وعبر عن تقديره وإحترامه للتيار ورئيسه النائب جبران باسيل، مؤكداً على تمسك "الإتحاد" بالعلاقة والتحالف مع "التيار".



بعدها، التقى الوفد، السفير المصري في مقر السفارة في منطقة الجناح في بيروت، وأكد لعلوي حرص التيار على العلاقة والأخوة مع مصر، وجميع الدول العربية، ورفض الإساءة لأي دول شقيقة والتدخل في شؤونها الداخلية. ورحب علوي من جهته بوفد التيار، مؤكداً تقدير القاهرة ومحبة المصرييين وإحترامهم للشعب اللبناني ولعراقته وثقافته وإنتاجيته العالية، خصوصاً في المجالات العلمية والثقافية. وعوّل السفير المصري على حكمة اللبنانيين، وعلى تضافر جهودهم للتفاهم على تأليف حكومة إنقاذية، لوقف الإنهيار، والبدء في عملية النهوض المرجوة.



ثم زار الوفد، السفير الروسي في مقر السفارة في كورنيش المزرعة في بيروت، وأثنى لروداكوف على الدور الروسي في لبنان والمنطقة، خصوصاً لجهة المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى ديارهم، ومكافحة الإرهاب.



وأكد السفير الروسي بدوره على تصميم موسكو متابعة ما بدأته، خصصوصاً في شأني عملية إعادة النازحين، والإسهام في مكافحة الإرهاب، آملاً في أن يتمكن لبنان من الخروج من أزمتيه الحكومية والإقتصادية.



كذلك التقى الوفد السفير السابق ناصر في دارته في الجناح في بيروت، وجرى عرض للأوضاع العامة.